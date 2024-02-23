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РЖД: в поездах «Сапсан» появятся купе с...

Из Москвы в Петербург — с комфортом: в «Сапсанах» появятся спальные места

РЖД: в поездах «Сапсан» появятся купе с лежачими местами

Высокоскоростным поездам «Сапсан» добавят купе с лежачими местами. Об этом в интервью РИА Новости рассказал начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров.

Два места-купе уже есть в четырех поездах «Сапсан», подчеркнул Петров, он отметил, что идея со спальными местами принадлежит РЖД, а немецкий производитель Siemens ее реализовал.

«Мы видим высокую загрузку и востребованность этих зон. Теперь думаем о возможности расширения количества таких купе на действующие поезда», — отметил начальник дирекции.
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Петров уточнил, что в планах сделать в каждом поезде по два лежачих места. «Сапсаны» с купе – это первый опыт для РЖД, и в компании тщательно проанализировали, насколько такие купе будут востребованы у населения.

«Сегодня мы понимаем, что в состоянии реализовывать подобные интерьерные изменения», — констатирует глава дирекции.

При этом Петров отметил, что полки для купе будет поставлять российский производитель.

Напомним, движение высокоскоростных поездов «Сапсан» было запущено в России в 2009 году. В настоящее время они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 3
23.02.2024
Фото:АГН «Москва»
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