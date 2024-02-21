Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Риск отключения системы обогрева лобового стекла стал причиной отзыва автомобилей Jeep
21 февраля
Риск отключения системы обогрева лобового стекла стал причиной отзыва автомобилей Jeep
Jeep отзовет почти 200 тысяч Grand Cherokee и...
Haval Jolion
21 февраля
Полный привод, 150 л.с., «робот» или МКП — обновленный кроссовер вышел на рынок РФ
Дилеры продают в РФ обновленный кроссовер Haval...
Водители каких авто заплатят налог на роскошь — ФНС опубликует список до 31 марта
21 февраля
Водители каких авто заплатят налог на роскошь — ФНС опубликует список до 31 марта
Водителям назвали марки автомобилей, облагаемых...

Масштабное обновление: Dacia Spring получил новый дизайн перед скорым дебютом

Dacia кардинально сменила дизайн новому поколению кроссоверов Spring

Малогабаритный городской электрокар Dacia Spring снискал популярность за оптимальное соотношение функционала и цены. И вот спустя два года компания анонсировала обновление Spring. Автомобиль стал лучше не только внешне, его внутреннее содержание выглядит полностью переработанным.

Теперь у Dacia Spring современный и дерзкий вид, а дизайн передней части придает особую выразительность автомобилю. Задняя часть прибавила эстетичности благодаря новой светотехнике и дизайнерским решениям.

Dacia Spring
Dacia Spring
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

7 мест, 300 л.с., супероснащение – крутой внедорожник для большой семьи

В салоне установлена новая приборная панель, материалы отделки теперь более качественные, обновленная мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающим Android Automotive от Google, для базовых версий предусмотрено использование смартфона как основного экрана – в компании считают такой подход практичным.

Что касается технических характеристик, тут нет кардинальных перемен: у Dacia Spring все та же мощность на выбор – 45 и 65 л.с. Модель поддерживает однофазную зарядку и максимальную скорость зарядки до 30 кВт при выборе опции. Емкость аккумулятора тоже осталась прежней – 26,8 кВтч, запаса хода хватит примерно на 220 км.

Dacia Spring
Dacia Spring

Официальные цены пока неизвестны, их обнародуют весной, а старт продаж запланирован на лето.

Источник: csn-tv.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Dacia
Количество просмотров 2
21.02.2024
Фото:Unsplash | Dacia
Поделиться:
Оцените материал:
0