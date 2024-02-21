Масштабное обновление: Dacia Spring получил новый дизайн перед скорым дебютом

Dacia кардинально сменила дизайн новому поколению кроссоверов Spring

Малогабаритный городской электрокар Dacia Spring снискал популярность за оптимальное соотношение функционала и цены. И вот спустя два года компания анонсировала обновление Spring. Автомобиль стал лучше не только внешне, его внутреннее содержание выглядит полностью переработанным.

Теперь у Dacia Spring современный и дерзкий вид, а дизайн передней части придает особую выразительность автомобилю. Задняя часть прибавила эстетичности благодаря новой светотехнике и дизайнерским решениям.

Dacia Spring

В салоне установлена новая приборная панель, материалы отделки теперь более качественные, обновленная мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающим Android Automotive от Google, для базовых версий предусмотрено использование смартфона как основного экрана – в компании считают такой подход практичным.

Что касается технических характеристик, тут нет кардинальных перемен: у Dacia Spring все та же мощность на выбор – 45 и 65 л.с. Модель поддерживает однофазную зарядку и максимальную скорость зарядки до 30 кВт при выборе опции. Емкость аккумулятора тоже осталась прежней – 26,8 кВтч, запаса хода хватит примерно на 220 км.

Dacia Spring

Официальные цены пока неизвестны, их обнародуют весной, а старт продаж запланирован на лето.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: csn-tv.ru