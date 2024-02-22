В Литве увидели угрозу в пассажирах, следующих транзитом на поездах в Калининград

Литва запретила пассажирам высаживаться с транзитных поездов в Калининграде

Власти Литвы наложили запрет на высадку и посадку пассажиров в российские транзитные поезда на приграничных пунктах пропуска Кяна и Кибартай. Литовский кабмин принял соответствующее решение накануне, 21 февраля, пишут местные СМИ.

При принятии этого решения правительство Литвы руководствовалось инициативой комиссии национальной безопасности страны. Запрет вступит в силу с 1 марта 2024 года. Согласно постановлению, есть некие исключения, причем, какие конкретно – неизвестно. Полномочия по принятию таких исключений возложены на государственную погранслужбу Литвы.

Речь идет о поездах, следующих транзитом через территорию Литвы в Калининградскую область из Петербурга и Москвы. До сегодняшнего дня пассажиры поездов с национальными визами, видами на жительство в Евросоюзе или двойным гражданством могли выйти на приграничных станциях в Литве, чтобы затем продолжить путь в Европу. Официально это не было запрещено, и такой вариант был востребован у людей, они пользовались им во время технической стоянки поездов в Кибартае и Кяне.

В МВД Литвы количество таких пассажиров оценили в 13 тысяч человек в год. В Литве убеждены, что таким образом нарушаются санкции ЕС, также власти указали на риск контрабанды и что ситуация в целом угрожает национальной безопасности Литвы. Напомним, с 1 марта 2024 года Литва закрыла еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: dp.ru