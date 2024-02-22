В России могут расширить список информации о пассажирах для единой базы данных

В Минтрансе предложили вносить в базу данных IP-адреса и данные карт пассажиров

Минтранс рассматривает возможность передачи перевозчиками в единую базу данных пассажиров номера их телефонов, сведения о билетах, IP-адреса, информацию об учетных записях пользователей, а также данные банковских карт. Соответствующий проект приказа уже разработан ведомством.

Все данные подлежат хранению на протяжении семи лет, их обязаны передавать перевозчики воздушного, водного и железнодорожного транспорта, а также автотранспорта при междугородном и международном сообщении (кроме рейсов между Москвой и Московской областью, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью).

В базе уже находится информация с паспортными данными пассажиров, датами поездок и маршрутами. Теперь Минтранс предлагает добавить номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете. Также в базу будут внесены данные учетной записи (логин и пароль) на сайте или в приложении перевозчика, IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация. При условии оплаты банковской картой будут передавать четыре последние цифры карты и название банка, стоимость билета и класс обслуживания.

Новый порядок формирования может вступить в силу уже с 1 сентября. При этом в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта отметили, что часть данных, в частности, логин и пароль учетной записи, являются «сведениями конфиденциального характера», на раскрытие которых необходимо получить согласие владельца.

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Источник: kommersant.ru