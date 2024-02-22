Глючит электроника, вздувается батарея: какие еще «сюрпризы» преподносят электрокары зимой

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Специалисты сервисов рассказали о недостатках электрических машин

Популярность электромобилей в нашей стране растет, но не все из них готовы к аномально низким температурам. А в этом году температура воздуха в Москве достигала -25 °C, а в Подмосковье -28 °C.

В морозы заряда батареи автомобиля хватает на меньшее расстояние, снижается скорость заряда и больше энергии тратится на обогрев салона машины, отмечают в автосервисах.

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Проблемы также бывают с недостаточной защитой батарей от мороза, с проводкой и программными ошибками вроде отказавшей мультимедиа. Некоторые владельцы столкнулись с трудностями подключения зарядных устройств из-за обледенения портов, приходилось отогревать их самостоятельно в салоне, что добавляло неудобств. Из-за перепадов температуры батарея машины может вздуться и даже загореться.

На этих машинах ездят сами китайцы — в топ-5 только два бренда из КНР

Обращения в сервисы по ремонту и обслуживанию электромобилей увеличились на 28% в 2023 году, но в зимние месяцы количество обращений снизилось, возможно, из-за того, что в холод владельцы электрокаров предпочитают на них вовсе не ездить. Как правило, такой автомобиль второй или третий в семье.

Кроме того, электромобили тяжелее обслуживать и ремонтировать из-за редких деталей и нерусифицированного интерфейса, особенно в случае параллельного импорта. Мало того, что детали сложно достать, они и стоят очень дорого.

Впрочем, эксперты считают, что с увеличением числа владельцев электромобилей производители будут тщательнее адаптировать их к российским условиям.

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Источник: «Известия»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
22.02.2024
Фото:Unsplash
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