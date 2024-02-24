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Назван город, с которого стоит начать путешествие по России

Эксперты советуют выбрать Санкт-Петербург для первого путешествия по России

Эксперт Мария Клевицкая выбрала Северную столицу в качестве идеального места для первого путешествия в Россию.

Одним из весомых аргументов в пользу Петербурга является высокая транспортная доступность. Туристы могут добраться до города самолетом, поездом или скоростной автомагистралью, что позволяет каждому подобрать наиболее удобный способ.

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Сколько протянет автомобиль (и как отдалить его старость): разбираем по пунктам

Город предлагает широкий спектр вариантов размещения, от роскошных отелей в исторических зданиях до уютных мини-гостиниц в шаговой доступности от центра.

Петербург славится своей развитой сетью кафе и ресторанов, предлагающих как традиционные блюда домашней русской кухни, так и изыски международной гастрономии. Особого внимания заслуживают многочисленные пекарни, где можно отведать свежую выпечку.

Экскурсионная программа в Санкт-Петербурге поражает своим разнообразием. Помимо классических походов в музеи мирового значения, такие как Эрмитаж и Кунсткамера, путешественников ждут увлекательные прогулки по каналам на сапах.

Ценители европейской атмосферы оценят остров Новая Голландия, а любители развлечений найдут свое место на улице Рубинштейна, известной как «барный треугольник» Петербурга.

В Санкт-Петербург находятся знаменитые православные храмы, такие как Исаакиевский собор и Казанский собор.

И наконец, немаловажным аргументом является особая атмосфера Санкт-Петербурга, пропитанная историей и культурой.

Источник: Известия

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
24.02.2024
Фото:Unsplash
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