Назван город, с которого стоит начать путешествие по России

Эксперты советуют выбрать Санкт-Петербург для первого путешествия по России

Эксперт Мария Клевицкая выбрала Северную столицу в качестве идеального места для первого путешествия в Россию.

Одним из весомых аргументов в пользу Петербурга является высокая транспортная доступность. Туристы могут добраться до города самолетом, поездом или скоростной автомагистралью, что позволяет каждому подобрать наиболее удобный способ.

Город предлагает широкий спектр вариантов размещения, от роскошных отелей в исторических зданиях до уютных мини-гостиниц в шаговой доступности от центра.

Петербург славится своей развитой сетью кафе и ресторанов, предлагающих как традиционные блюда домашней русской кухни, так и изыски международной гастрономии. Особого внимания заслуживают многочисленные пекарни, где можно отведать свежую выпечку.

Экскурсионная программа в Санкт-Петербурге поражает своим разнообразием. Помимо классических походов в музеи мирового значения, такие как Эрмитаж и Кунсткамера, путешественников ждут увлекательные прогулки по каналам на сапах.

Ценители европейской атмосферы оценят остров Новая Голландия, а любители развлечений найдут свое место на улице Рубинштейна, известной как «барный треугольник» Петербурга.

В Санкт-Петербург находятся знаменитые православные храмы, такие как Исаакиевский собор и Казанский собор.

И наконец, немаловажным аргументом является особая атмосфера Санкт-Петербурга, пропитанная историей и культурой.

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Источник: Известия