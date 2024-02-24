Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Удивитесь, какой зарплатой заманивают мастера-приемщика авто. Нехватка кадров!
24 февраля
Удивитесь, какой зарплатой заманивают мастера-приемщика авто. Нехватка кадров!
hh.ru составил рейтинг рабочих вакансий в...
Geely Emgrand
24 февраля
Geely Emgrand обзавелся новым мотором и стал более надежным
Geely Emgrand сменил копию мотора Toyota на...
Nio ET9
24 февраля
«Китайский Maybach» Nio ET9 умеет самостоятельно «отряхиваться» от снега
Люксовый электромобиль Nio ET9 засветился в...

«Китайский Maybach» Nio ET9 умеет самостоятельно «отряхиваться» от снега

Люксовый электромобиль Nio ET9 засветился в Китае на зимних тестах

На зимних тестах Nio ET9 продемонстрировал свою уникальную возможность стряхивать снег с себя при помощи вибрации гидравлической подвески. Это не только практично, но и выглядит весьма впечатляюще. Гидравлическая подвеска позволяет не только поднимать и опускать кузов автомобиля, но и использовать его для раскачивания, что помогает избавиться от снега.

Nio ET9
Nio ET9

Стоит отметить, что эта функция эффективна в случае рыхлого снега, в то время как снег с большим количеством льда или мокрый потребует традиционного метода очистки. Однако, даже такая возможность делает Nio ET9 привлекательным выбором для владельцев, ценящих комфорт и инновации.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Сколько протянет автомобиль (и как отдалить его старость): разбираем по пунктам

Предполагаемая стоимость составит около 110 тыс. долларов. С размерами 5323 x 2016 x 1620 мм и колесной базой 3250 мм Nio ET9 предлагает четыре места и четыре экрана в салоне. С двумя электромоторами общей мощностью 707 л. с. и батареей ёмкостью 120 кВт·ч, этот автомобиль обещает стать одним из самых передовых в своем классе.

Салон Nio ET9
Салон Nio ET9

Источник: CarNewsChina.com

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:NIO
Количество просмотров 1
24.02.2024
Фото:NIO
Поделиться:
Оцените материал:
0