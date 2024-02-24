«Китайский Maybach» Nio ET9 умеет самостоятельно «отряхиваться» от снега
На зимних тестах Nio ET9 продемонстрировал свою уникальную возможность стряхивать снег с себя при помощи вибрации гидравлической подвески. Это не только практично, но и выглядит весьма впечатляюще. Гидравлическая подвеска позволяет не только поднимать и опускать кузов автомобиля, но и использовать его для раскачивания, что помогает избавиться от снега.
Стоит отметить, что эта функция эффективна в случае рыхлого снега, в то время как снег с большим количеством льда или мокрый потребует традиционного метода очистки. Однако, даже такая возможность делает Nio ET9 привлекательным выбором для владельцев, ценящих комфорт и инновации.
Предполагаемая стоимость составит около 110 тыс. долларов. С размерами 5323 x 2016 x 1620 мм и колесной базой 3250 мм Nio ET9 предлагает четыре места и четыре экрана в салоне. С двумя электромоторами общей мощностью 707 л. с. и батареей ёмкостью 120 кВт·ч, этот автомобиль обещает стать одним из самых передовых в своем классе.
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Источник: CarNewsChina.com
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