Россияне стали вторыми по числу туристов в Египте в 2023 году
По данным Министерства туризма и древностей Египта, страну посетили 1,5 миллиона российских туристов, что позволило России занять второе место по числу иностранных туристов в Египте.
Рост числа российских туристов в Египте объясняется рядом факторов. Во-первых, Египет является доступным направлением с точки зрения стоимости отдыха. Во-вторых, страна предлагает широкий спектр туристических услуг, включая пляжный отдых, экскурсии по историческим и культурным достопримечательностям, а также активные виды отдыха. В-третьих, Египет является безопасным направлением для туристов.
Министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса выразил надежду, что число российских туристов в Египте будет расти и в дальнейшем. Он отметил, что власти страны предпринимают меры для улучшения туристической инфраструктуры и создания новых туристических продуктов.
В 2023 году Египет посетили рекордные 14,9 миллиона туристов. Это на 20% больше, чем в 2022 году. Наибольшее число туристов приехало из Германии, Великобритании, Украины, Саудовской Аравии и России.
Египет рассчитывает увеличить число туристов до 30 миллионов в 2028 году.
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Источник: РИА Новости
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