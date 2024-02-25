Гонщик «Формулы 1» возглавит команду разработчиков Zeekr
Компания Zeekr, суббренд китайского автопроизводителя Geely, продолжает привлекать гонщиков «Формулы 1» для работы над своими спортивными электромобилями. 21 февраля компания официально объявила о том, что Чжоу Гуаньюй, первый китайский пилот в истории «Формулы 1», станет новым главой команды разработчиков Zeekr 001.
Чжоу Гуаньюй имеет большой опыт выступлений в различных гоночных сериях, включая Формулу 2 и Формулу 3. В 2022 году он стал первым китайским гонщиком, принявшим участие в гонках «Формулы 1», выступая за команду Alfa Romeo. В сезоне 2024 года он перейдет в команду Stake F1.
Помимо своих спортивных достижений, Чжоу Гуаньюй также известен своей активностью в мире моды. Он сотрудничал с такими брендами, как Dior, Prada, Lululemon и Hublot. Это делает его идеальным кандидатом на роль главы команды разработчиков Zeekr 001, поскольку этот электромобиль позиционируется как стильный и спортивный.
Привлечение Чжоу Гуаньюя к работе над Zeekr 001 свидетельствует о том, что компания стремится создать действительно уникальный и конкурентоспособный продукт. С его опытом и знаниями Zeekr 001 имеет все шансы стать одним из самых успешных электромобилей на рынке.
Напомним, что в октябре прошлого года Zeekr подписал контракт с чемпионом «Формулы 1» Кими Райкконеном, которого взяли на должность главного консультанта компании. Таким образом, у Zeekr теперь есть два гонщика «Формулы 1».
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Источник: Weibo
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