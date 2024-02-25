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Гонщик «Формулы 1» возглавит команду разработчиков Zeekr

Zeekr официально представила нового руководителя команды разработчиков Zeekr 001

Компания Zeekr, суббренд китайского автопроизводителя Geely, продолжает привлекать гонщиков «Формулы 1» для работы над своими спортивными электромобилями. 21 февраля компания официально объявила о том, что Чжоу Гуаньюй, первый китайский пилот в истории «Формулы 1», станет новым главой команды разработчиков Zeekr 001.

Zeekr 001
Zeekr 001

Чжоу Гуаньюй имеет большой опыт выступлений в различных гоночных сериях, включая Формулу 2 и Формулу 3. В 2022 году он стал первым китайским гонщиком, принявшим участие в гонках «Формулы 1», выступая за команду Alfa Romeo. В сезоне 2024 года он перейдет в команду Stake F1.

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Помимо своих спортивных достижений, Чжоу Гуаньюй также известен своей активностью в мире моды. Он сотрудничал с такими брендами, как Dior, Prada, Lululemon и Hublot. Это делает его идеальным кандидатом на роль главы команды разработчиков Zeekr 001, поскольку этот электромобиль позиционируется как стильный и спортивный.

Привлечение Чжоу Гуаньюя к работе над Zeekr 001 свидетельствует о том, что компания стремится создать действительно уникальный и конкурентоспособный продукт. С его опытом и знаниями Zeekr 001 имеет все шансы стать одним из самых успешных электромобилей на рынке.

Напомним, что в октябре прошлого года Zeekr подписал контракт с чемпионом «Формулы 1» Кими Райкконеном, которого взяли на должность главного консультанта компании. Таким образом, у Zeekr теперь есть два гонщика «Формулы 1».

Источник: Weibo

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Weibo
Количество просмотров 1
25.02.2024
Фото:Weibo
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