Dacia Spring: маленькая городская электрическая копия «Дастера»

Dacia официально представил обновленный электрический хетчбэк Dacia Spring 2024

Dacia, подконтрольный бренд Renault, представил обновленную версию своего бюджетного электромобиля Dacia Spring 2024 года. Новинка заметно похожа на недавно дебютировавший Dacia Duster третьего поколения.

Dacia Spring 2024

Dacia Spring – это небольшой и максимально упрощенный в техническом плане электромобиль, который идеально подходит для повседневных поездок по городу. Габариты машины составляют 3701 x 1767 x 1519 мм, а колесная база 2423 мм. Автомобиль представлен с двумя видами колес: 15-дюймовые и 16-дюймовые.

Под капотом у Dacia Spring находится небольшой отсек объемом всего 35 литров, предназначенный для хранения зарядного кабеля. Багажник вмещает 308 литров, что достаточно для повседневных нужд.

Базовая версия электромобиля оснащается электродвигателем мощностью 45 л. с., который разгоняет машину до 100 км/ч за 20 секунд. Более мощный вариант имеет электродвигатель мощностью 65 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 14 секунд.

Интерьер Dacia Spring 2024

Емкость тяговой батареи составляет всего 26,8 кВт·ч, что обеспечивает заявленный запас хода в 220 км. Однако Dacia утверждает, что средний ежедневный пробег владельца Spring составляет всего 37 км, а 90% поездок не превышают 70 км.

Средняя скорость движения Dacia Spring составляет 37 км/ч, что свидетельствует об использовании автомобиля в основном в городских условиях. Около 75% владельцев электромобиля заряжают его дома.

Низкий расход электроэнергии на 100 км обусловлен также тем, что Dacia Spring является легким электромобилем. Снаряженная масса топовой версии составляет всего 984 кг.

Стоимость Dacia Spring 2024 года пока не объявлена, но прошлогодняя модель стоила около 20 000 евро без учета государственных субсидий на покупку электротранспорта.

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Источник: Motor1