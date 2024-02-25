Ученые: электрокары избавят детей от астмы и бронхита

Переход общества на электрокары снизит риск развития респираторных заболеваний

Согласно результатам исследования, переход на электромобили может значительно улучшить здоровье детей, снизив риск развития респираторных заболеваний, таких как астма и бронхит.

Это подтверждает исследование Американской ассоциации легких, которое показало, что если все новые легковые и грузовые автомобили, проданные в США к 2035 и 2040 годам, будут непроизводящими вредных выбросов, то в стране будет на 2,7 млн меньше случаев астмы среди детей и на 147 тыс. случаев острого бронхита. Кроме того, переход на электрокары предотвратил бы 2,7 млн случаев болезней верхних дыхательных путей среди несовершеннолетних и 1,9 млн случаев нижних.

Причиной благотворного воздействия электромобилей на здоровье детей является то, что они не производят вредных выбросов в атмосферу.

Помимо снижения риска развития астмы и бронхита, переход на электромобили может также помочь улучшить общее состояние здоровья детей. Например, исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, показало, что дети, которые живут в районах с низким уровнем загрязнения воздуха, имеют более высокие показатели когнитивных функций и меньше проблем с поведением.

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Источник: American Lung Association