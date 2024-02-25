Porsche выпустит самый быстрый электромобиль мощностью 2000 л. с.
Генеральный директор Porsche Оливер Блюм заявил, что компания планирует в течение нескольких месяцев принять окончательное решение о судьбе этой модели.
Mission X был впервые представлен в качестве концепт-кара в середине 2023 года. Автомобиль оснащен четырёхмоторной электрической трансмиссией и электрической архитектурой 900 В. Общая мощность силовой установки составляет от 1500 до 2000 л. с., а масса автомобиля может составлять всего 1500 кг. Mission X также сможет заряжаться примерно вдвое быстрее, чем Porsche Taycan.
Если Mission X будет запущен в серийное производство, он станет самым быстрым серийным автомобилем на трассе Нюрбургринг. Сообщалось, что концепт-кар уже побил рекорд Tesla Model S Plaid на этой трассе, но Porsche пока не подтвердила эту информацию.
Ожидается, что Mission X будет стоить более 2 миллионов долларов. Его производство будет ограничено небольшим количеством экземпляров.
Mission X станет флагманом электрической линейки Porsche и продемонстрирует самые передовые технологии компании.
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Источник: Carsales
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