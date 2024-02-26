Объяснили, почему на этих дорогах Москвы чаще всего бывают ДТП

Simble назвала среди самых аварийных московских трасс МКАД и Варшавское шоссе

Аналитическая платформа Simble провела исследование и выявила места наибольшей концентрации ДТП по степени их тяжести и однотипности. Все аварии отмечаются в режиме реального времени в специальном реестре, а потом платформа отрабатывает сигналы по различным страховым случаям.

Топ-5 дорог, где ДТП фиксируются чаще всего, составили:

МКАД

Варшавское шоссе

Проспект мира

Профсоюзная улица

Ленинский проспект.

Специалист сервиса Василий Калужин отмечает, что часто причинами ДТП становятся однотипные ошибки, и на определенных участках дорог Москвы фиксируется их закономерность. Из-за этих ошибок происходят столкновения машин.

Часто аварии происходят из-за ремонта дороги или плановых перекрытий в связи со строительством инфраструктурных объектов.

При этом в пятерку самых аварийных трасс больше не входят: Кутузовский проспект, Садовое кольцо и Шоссе энтузиастов.

Интересно, что старые автомобили вовсе не самые аварийные, что показало недавнее исследование. Россияне продолжают активно эксплуатировать Тойоты, Лады, Фольксвагены и Ниссаны. Но не возраст автомобиля, а возраст и стаж водителя больше всего валяют на частоту ДТП.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Simble