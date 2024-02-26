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Объяснили, почему на этих дорогах Москвы чаще всего бывают ДТП
26 февраля
Объяснили, почему на этих дорогах Москвы чаще всего бывают ДТП
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Объяснили, почему на этих дорогах Москвы чаще всего бывают ДТП

Simble назвала среди самых аварийных московских трасс МКАД и Варшавское шоссе

Аналитическая платформа Simble провела исследование и выявила места наибольшей концентрации ДТП по степени их тяжести и однотипности. Все аварии отмечаются в режиме реального времени в специальном реестре, а потом платформа отрабатывает сигналы по различным страховым случаям.

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Топ-5 дорог, где ДТП фиксируются чаще всего, составили:

  • МКАД
  • Варшавское шоссе
  • Проспект мира
  • Профсоюзная улица
  • Ленинский проспект.

Специалист сервиса Василий Калужин отмечает, что часто причинами ДТП становятся однотипные ошибки, и на определенных участках дорог Москвы фиксируется их закономерность. Из-за этих ошибок происходят столкновения машин.

Часто аварии происходят из-за ремонта дороги или плановых перекрытий в связи со строительством инфраструктурных объектов.

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При этом в пятерку самых аварийных трасс больше не входят: Кутузовский проспект, Садовое кольцо и Шоссе энтузиастов.

Интересно, что старые автомобили вовсе не самые аварийные, что показало недавнее исследование. Россияне продолжают активно эксплуатировать Тойоты, Лады, Фольксвагены и Ниссаны. Но не возраст автомобиля, а возраст и стаж водителя больше всего валяют на частоту ДТП.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Simble

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АГН Москва
26.02.2024
Фото:АГН Москва
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