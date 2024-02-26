Лада Веста с круиз-контролем – известна цена!
Пресс-служба Волжского автозавода распространила официальное сообщение о том, что на семейство Lada Vesta возвращается функция круиз-контроля. Первые партии оснащенных круиз-контролем машин уже поступили в дилерские центры.
Как и ранее, круиз-контроль дополнен функцией ограничителя скорости. Если в обычном режиме «круиз» позволяет ускоряться, а затем возвращаться к заданному значению, то ограничитель «прописывает» именно предельно допустимую скорость. Круиз-контроль доступен на Весте начиная с комплектации Life за 1 602 900 рублей.
АВТОВАЗ постепенно возвращает на свои модели многие утраченные из-за санкций электронные компоненты. Так, уже вернулись ЭРА-ГЛОНАСС, система снижения токсичности под нормы Евро-5, две фронтальные подушки. Более того, в этом контексте грядет и расширение комплектаций: например, круиз-контроль скоро должен перекочевать и на Гранту.
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