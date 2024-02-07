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АВТОВАЗ в рекордные сроки наладил оснащение Lada Vesta подушками безопасности

АВТОВАЗ: на заводе возобновлен выпуск Lada Vesta с двумя подушками безопасности

На отечественном заводе АВТОВАЗ возобновили выпуск автомобилей Lada Vesta с двумя подушками безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«АВТОВАЗ — лидер российского рынка и крупнейший отечественный производитель легковых автомобилей, завершил переход на надежного альтернативного поставщика подушек безопасности для Lada Vesta и Lada Granta. С 7 февраля 2024 года все Lada Vesta, сходящие с конвейера, оснащаются двумя подушками безопасности», — говорится в сообщении.
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Также в пресс-службе подчеркнули, что на модель Granta вернут подушку безопасности для водителя после того, как будут завершены все обязательные испытаний и калибровки. Для кресла переднего пассажира подушку безопасности вернут в марте текущего года.

Глава концерна Максим Соколов назвал еще одним достижением партнерство с надежным поставщиком подушек безопасности, причем технологический процесс был налажен в рекордно короткие сроки.

«Процесс, который обычно занимает не менее одного года, был закончен буквально за 3 месяца, в том числе полностью проведены все необходимые испытания, виртуальные и реальные краш-тесты, найдены верные калибровки», — цитирует пресс-служба главу компании.

Соколов сообщил, что в марте начнут производство модели Vesta с двигателем 1.8 Evo и автоматической трансмиссией. Уже в третьем квартале 2024 года Vesta вернут системы ESP.

«К концу года рассчитываем оснастить Granta системами климат- и круиз-контроля, обновить материалы отделки интерьера. Но, пожалуй, самым важным станет повышение безопасности автомобилей легендарного семейства Niva – в активной фазе идут испытания и работы по оснащению моделей Legend и Travel подушками безопасности», — уточнил глава АВТОВАЗа.

Напомним, в середине осени 2023 года возникли сложности с поставками подушек безопасности на фоне санкций в отношении российского предприятия. Но на заводе имелся достаточный запас этих компонентов, и потребность производства была закрыта до конца прошлого года.

Lada Vesta и Lada Granta полностью соответствуют всем действующим в РФ техническим регламентам в части безопасности, заверили в компании.

Источник: АВТОВАЗ

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АвтоВАЗ
Количество просмотров 1
07.02.2024
Фото:АвтоВАЗ
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