8 наивных вопросов о подушках безопасности

Знаете, почему эти подушки одноразовые? Чтобы вы не задохнулись! После удара они мгновенно наполняются газами от сгорания пиропатрона и после полного раскрытия начинают сдуваться, выпуская накопленные газы через отверстия. Иначе человек может задохнуться. Проблема в том, что если вас в этот момент снова ударят, такие подушки не помогут...

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Почему «подушка», если на иномарках надпись Airbag?

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Подушки безопасности вместе с ремнями на официальном языке называют SRS — Supplemental Restraint System. Дословно SRS можно перевести как «дополнительная система ограничения свободы».

А распространенный термин Airbag — это «воздушный мешок». И только термин cushion (подушка), введенный в 1951 году автором патента Джоном Хетриком, почему-то не получил распространения в англоговорящих странах. Зато слово прижилось в России.

Кстати, патент поначалу подразумевал использование в подушках сжатого воздуха, но это решение было признано нецелесообразным: срабатывает такая подушка долго, а потому толку от нее нет.

Первым серийным автомобилем с подушкой безопасности стал Oldsmobile Toronado 1973 модельного года.

Могут ли подушки безопасности изнашиваться?

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В серийном автомобиле, сошедшем с конвейера, механический износ практически исключен: подушки правильно закреплены и пребывают в неподвижности. Но если автомобиль подвергался кузовному ремонту (пример — рихтовка крыши после сильного града) или тюнингу (улучшение шумоизоляции), то возрастает вероятность того, что подушки уложили неправильно, а потому они могут истираться во время движения.

А вот пиропатроны действительно могут стареть, поэтому некоторые автопроизводители указывают даты замены своих подушек. В большинстве случаев информацию можно найти в сети или у официальных дилеров. При отсутствии информации ориентироваться нужно на срок службы подушек в 15 лет.

Нуждаются ли подушки в периодической проверке?

Если вы являетесь первым владельцем автомобиля и знаете, что в аварии машина не попадала и что вмешательства ремонтников и тюнингистов не было, то можете не беспокоиться. Система безопасности опрашивает пиропатроны подушек при каждом включении зажигания, тем самым проверяя электрические цепи. Сам блок, расположенный в безопасном месте автомобиля на тоннеле пола в передней части салона, тоже имеет функцию самоконтроля.

Как проверить подушку (и надо ли), если я купил машину на вторичке?

Если вам достался автомобиль с неизвестной биографией, то ситуация гораздо хуже.

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Известны многочисленные случаи, когда в ходе ремонта аварийной машины умельцы «обманывали» электронный блок с помощью подходящих резисторов, а контрольный индикатор подключали параллельно другому — например, к лампе давления масла. Владелец будет думать, что система «дышит нормально», а электроника не заподозрит подвоха.

Это лишний раз говорит о том, насколько тщательно надо осматривать подержанную машину при покупке, обязательно уделяя время проверке системы подушек.

Отметим, что дилерские сканеры у официалов запросто считывают историю срабатывания подушек или дату замены блока управления подушками. В настоящее время все чаще устанавливают центральный блок, который допускает лишь одно срабатывание подушек, и «перезарядить» его уже нельзя . Насколько владеют вопросом серые дилеры, сказать сложно.

Что лучше спасает — ремни или подушки?

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Подушки задумывались в каком-то смысле как альтернатива ремням безопасности, которыми большинство автовладельцев пренебрегало. Сегодня необходимость пристегиваться не обсуждается: она прописана в ПДД. Кстати, подушки правильно работают только в том случае, если человек пристегнут ремнем безопасности .

Надо ли сегодня бояться подушек Takata?

Такая проблема действительно имела место с начала нулевых до середины нашего десятилетия. Пиропатроны японской фирмы взрывались с такой силой, что куски металлического корпуса, разлетающиеся подобно шрапнели, наносили водителю серьезные увечья. Есть смысл проверять отзывные кампании на ваш автомобиль по VIN-номеру .

Опасно ли самому снимать рулевое колесо?

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Такая работа бывает необходима, например, для замены оплетки, установки обогрева рулевого колеса и т.п. Рекомендации очевидны: будьте очень осторожны с подушкой. Вначале отсоедините клемму батареи и выждите 15 минут. Затем отсоедините крепление подушки согласно инструкции по ремонту автомобиля, после чего аккуратно отсоедините проводку подушки.

Помните, что после снятия рулевого колеса нельзя вращать барабанчик спирального устройства и поворачивать рулевой вал во избежание обрыва спирального кабеля .

Одинаковые ли подушки установлены, например, на Весте и Мерседесе?

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Конечно, разные! Ведь и места расположения, и форма надутого элемента рассчитываются на конкретный салон.

А вот материалы подушки и пиропатроны могут быть одного производителя. Вряд ли у Мерседесов подушка пошита из лайковой кожи… Хотя надо будет при случае проверить.

Полная история ремней и подушек безопасности — тут.

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