Опасные подушки: в России отзывают 93 373 автомобиля Datsun — журнал За рулем

Опасные подушки: в России отзывают 93 373 автомобиля Datsun

Содержимое пиропатрона может взорваться не так, как вы ожидали...

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Под массовую отзывную кампанию попали седаны on-DO и хэтчбеки mi-DO марки Datsun — всего отзыву подлежат 93 373 автомобиля, выпущенных с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года, сообщает официальный сайт Росстандарта.

Причина — в пиропатронах подушек безопасности: от влаги и температуры они портятся, и при аварии подушка может сработать с такой силой, что корпус ее разрушится с выбросом травмоопасных металлических фрагментов. Представители марки Datsun (в России это сотрудники ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») будут связываться с автовладельцами на предмет посещения сервиса, но можно и самостоятельно отследить, попадает ли ваш Датсун под отзыв, после чего связаться с дилером. На всех машинах будут бесплатно проверять и, при необходимости, менять рулевое колесо и пассажирскую подушку, если она есть.

Марка Datsun уходит из России, сворачивая производство своих автомобилей на АВТОВАЗе — седанов on-DO и хэтчбеков mi-DO, базирующихся на платформе Lada Granta. Скорее всего, поставщик подушек безопасности у Lada и Datsun тоже общий, однако грозит ли ситуация с отзывом из-за пиропатрона отечественному бренду — неизвестно: на момент публикации заметки на АВТОВАЗе запрос «За рулем» никак не прокомментировали.

Фото: Datsun

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