Опасные подушки: в России отзывают 93 373 автомобиля Datsun

Содержимое пиропатрона может взорваться не так, как вы ожидали...

Материалы по теме Datsun уходит из России. Вот чем он нам запомнится

Под массовую отзывную кампанию попали седаны on-DO и хэтчбеки mi-DO марки Datsun — всего отзыву подлежат 93 373 автомобиля, выпущенных с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года, сообщает официальный сайт Росстандарта.

Причина — в пиропатронах подушек безопасности: от влаги и температуры они портятся, и при аварии подушка может сработать с такой силой, что корпус ее разрушится с выбросом травмоопасных металлических фрагментов. Представители марки Datsun (в России это сотрудники ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») будут связываться с автовладельцами на предмет посещения сервиса, но можно и самостоятельно отследить, попадает ли ваш Датсун под отзыв, после чего связаться с дилером. На всех машинах будут бесплатно проверять и, при необходимости, менять рулевое колесо и пассажирскую подушку, если она есть.

Марка Datsun уходит из России, сворачивая производство своих автомобилей на АВТОВАЗе — седанов on-DO и хэтчбеков mi-DO, базирующихся на платформе Lada Granta. Скорее всего, поставщик подушек безопасности у Lada и Datsun тоже общий, однако грозит ли ситуация с отзывом из-за пиропатрона отечественному бренду — неизвестно: на момент публикации заметки на АВТОВАЗе запрос «За рулем» никак не прокомментировали.

Первые слухи об уходе японской марки из России появились в начале 2020 года, а в конце мая были подтверждены официально.

Фото: Datsun