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Volkswagen вспомнил про свой старый бренд и решил его воскресить

VW Scirocco может вернуться и разделить характеристики с Porsche 718

Стало известно, что Volkswagen рассматривает возможность возвращения в модельный ряд Scirocco, но уже в виде полностью электрического спортивного автомобиля. Зеленый свет проекту еще не давали, но рассматривается вариант купе с двумя электродвигателями и платформой от Porsche.

Неофициальный рендер VW Scirocco четвертого поколения
Неофициальный рендер VW Scirocco четвертого поколения

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VW уже официально подтвердил, что версии GTI и R сохранятся, и будут использоваться для электромобилей – хэтчбеков, универсалов, кроссоверов и седанов.

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Первое поколение VW Scirocco появилось в 1974 году, а его последнее третье поколение – в 2008-м. Четвертое поколение же может появиться в 2028 году, если эту идею одобрит генеральный директор VW Томас Шафер.

Если одобрение будет получено, то новый Scirocco четвертого поколения станет первым, построенным не на платформе Golf. Это будет менее дорогая версия Porsche 718 Boxster, но с практичным четырехместным салоном благодаря увеличенной колесной базе.

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Кирилл Панов
Фото:Carscoops.com
26.02.2024
Фото:Carscoops.com
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