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Xiaomi SU7 выйдет на рынок во втором квартале 2024 года

В Европе состоялся дебют конкурента Tesla — седана Xiaomi SU7 премиум-класса

Сегодня, 26 февраля, на Мобильном Всемирном Конгрессе (MWC) 2024 в испанской Барселоне состоялся дебют первого премиального электромобиля техногиганта Xiaomi — седан SU7 презентовали европейской аудитории. Президент компании Лу Вэйбин заявил, что в планах концерна — привлечь порядка 20 млн покупателей. Президент поделился фотографией SU7 в цвете «Gulf Blue» с MWC в своем аккаунте Weibo.

«Xiaomi SU7 запущен на MWC. Круто, правда?» — подписал Лу Вэйбин пост в своем аккаунте соцсети.
Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
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Вэйбин убежден, что уже через 10-20 лет рынок электромобилей будет похож на рынок смартфонов, когда будут доминировать пять ведущих брендов, а их доля составит порядка 70% рынка.

Электромобиль создан на платформе Modena Xiaomi, он немного длиннее, чем Porsche Taycan: 4997х1963х1455 мм с колесной базой 3000 мм. Поддерживается зарядка 800В, она способна добавить 220 км запаса хода за 5 минут. Емкость батареи Qilin NMC от CATL 101 кВт/ч обеспечивает запас хода на 800 км.

Версия с полным приводом имеет мощность 670 л.с. и крутящий момент 838 Нм, для разгона до 100 км/ч электрокару понадобится 2,78 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой в 265 км/ч.

Поставки SU7 начнутся уже во втором квартале текущего года, цена будет объявлена накануне старта продаж. Ожидается, что цена будет варьироваться между 200 000 и 300 000 юаней (2,59-3,8 млн рублей по текущему курсу).

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Источник: speedme.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Xiaomi
26.02.2024
Фото:Xiaomi
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