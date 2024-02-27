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Mercedes-Benz признал, что заигрался в электромобили

В Мерседес-Бенц заявили, что не смогут продавать заявленное количество «электричек»

Кажется, этому заявлению никто не удивился. Напомним, что немецкий автогигант планировал в 2021 году, что уже к 2025 году половина его продаж будет приходиться на гибриды и электромобили.

Во время пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2023 году, немецкий бренд заявил, что теперь, по его прогнозам, половина продаж будет приходиться на электромобили и гибриды только к 2030 году.

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Вероятно, вы помните стратегию Mercedes-Benz «Амбиции 2039», представленную несколько лет назад. Там была фраза, которая привлекла внимание многих журналистов:

«К концу этого десятилетия Mercedes-Benz Cars стремится стать полностью электрическим – там, где позволяют рыночные условия».

Расплывчато, но достаточно ясно в том, что касается целей бренда.

В новом документе для инвесторов Mercedes-Benz отодвинул момент, когда «половина продаж будет приходиться на электромобили», на пять лет, и снова с уточнением «там, где позволят рыночные условия». То есть, это не половина всех продаж, а лишь половина на некоторых рынках.

По сути, компания заявила, что продолжит продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания и после 2030 года (активно и в больших количествах).

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Более того, генеральный директор Ола Каллениус подчеркнул, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания остаются основным источником прибыли для Mercedes-Benz.

Кстати, совокупные продажи гибридных и полностью электрических автомобилей Mercedes-Benz в 2023 году достигли 401 943 единиц, что на 20,5% больше по сравнению с 2022 годом. Количество гибридов сократилось на 12,5% (до 161 275 единиц), а количество электромобилей выросло на 61,3% (до 240 668 единиц). Но это всего 19,7% в общем объеме продаж компании.

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Кирилл Панов
Фото:Mercedes-Benz
27.02.2024
Фото:Mercedes-Benz
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