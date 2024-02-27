В Китае презентовали отделанный плюшем снаружи и внутри электрокар

Специально для девушек: Wuling презентовал плюшевый автомобиль с ушами на крыше

Китайский производитель автомобиль Wuling (дочка компании Guangxi Automotive Group) презентовал первый в мире плюшевый электрокар Bingo с ушами на крыше.

В компании надеются, что обшитый снаружи и внутри мягким материалом автомобиль может претендовать на дополнительную звезду в краш-тестах C-NCAP.

Wuling Bingo

Wuling Bingo представляет собой компактный пятидверный электрический хэтчбек, запуск которого начался в 2023 году. Цена новинки стартует от 59 800 до 88 800 юаней (примерно от 764,2 до 1,134 млн рублей). При оформлении плюшевого Bingo использовались исключительно пастельные цвета — розовый, синий и желтый. «Мех» есть даже на дисках колес, что породило массу шуток пользователей Сети о том, что машину придется регулярно сушить, а не мыть.

Wuling Bingo

Интерьер салоне Wuling Bingo тоже выдержан в стиле «Мики Плюш», в основном преобладает розовый цвет с элементами, окрашенными в желтый и серый цвета. Остается надеяться, что у General Motors как владельца пакета 44% совместного предприятия с Wuling есть лицензия от Disney на право использования образ Микки Мауса, вышитого на подголовниках.

Wuling Bingo оснащен моторами мощностью 30 кВт или 50 кВт на передней оси. Запаса хода батареи хватает на 203, 333 и 410 км в зависимости от мощности.

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Источник: speedme.ru