Сергей Собянин: В Москве будут развивать новые виды транспорта

Мэр Москвы поделился планами развития речных электросудов и электромобилей до 2030 года

Москва является лидером по развитию и использованию инновационного и экологичного электротранспорта (электросудов и электромобилей). В рамках транспортной программы до 2030 года планируется:

Увеличить количество речных маршрутов с 2 до 7, а число поездок – с 3,5 тыс. до 24,3 тыс. в сутки;

Запустить электросуда в прогулочных и круизных направлениях;

Увеличить количество зарядных станций для личного электротранспорта с 3 тыс. до 30 тысяч.

Москва поддерживает жителей столицы в выборе экологического электротранспорта. Владельцы электромобилей могут бесплатно пользоваться ЭЗС и платными федеральными трассами, парковаться на всей территории города, а также они освобождены от уплаты транспортного налога.

Сергей Собянин, Мэр Москвы:

— Сегодня электромобили составляют лишь 0,2% автомобильного парка Москвы. Одно из направлений Программы развития Транспортного комплекса Москвы – поддержка экологических автомобилей отечественного производства, благодаря чему к 2030 г. их доля вырастет до 7%.



Чтобы подготовить город к массовому использованию электромобилей, Правительство Москвы будет стимулировать создание развитой сети зарядных станций на улицах, во дворах, а также в паркингах торговых и офисных центров. Количество ЭЗС должно вырасти до 30 тыс. в 2030 году.

Илья Зотов, Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации:

— Спустя почти 30 лет на реку Москва вернулся регулярный речной пассажирский транспорт в совершенно обновленном виде.

Сегодня эта полностью российская разработка дает возможность строить альтернативные маршруты и экономить время в пути. Новый вид транспорта очень популярен и в скором времени станет окончательно выполнять свою непосредственную функцию – поездки станут привычными и повседневными.

Важно, что удалось сделать этот инновационный вид транспорта круглогодичным. Благодаря ледовому классу электросуда ходят по реке даже зимой.

Безусловно, суда на электрическом ходу – это ощутимый вклад не только в экологию города. Это новый уровень сервиса для пассажиров. Уверен, что те, кто живут или работают вдоль реки, теперь с нетерпением будут ждать появления новых маршрутов.

Степан Орлов, депутат Московской городской Думы:

— Тренд на экологичный образ жизни охватил все сферы нашей повседневной жизни. Столица прочно взяла курс на развитие и внедрение самого современного и экологичного вида транспорта - электрического, и уже стала лидером в этом направлении.

Так, уникальные электросуда российского производства представляют собой транспорт нового поколения и не имеют аналогов в мире. Это подтверждает сертификат Книги рекордов России. В прошлом году проект был отмечен четырьмя различными наградами, что говорит о его признании профессиональным сообществом в экологии, дизайне, технологиях.

Уверен, что к 2030 году развитие сети и увеличение до 7 маршрутов регулярного речного транспорта улучшит транспортную доступность прилегающих к реке районов и предоставит еще больше альтернативных маршрутов для передвижения по городу.

Активно будет развиваться и инфраструктура для электромобилей, что также говорит в пользу тренда на экологичность. Сегодня в столице более 3 тыс. электрозарядных станций, а к 2030 году их количество увеличится до 30 тысяч.

Люди постепенно пересаживаются на электроавтомобили, и город это поддерживает. В Москве каждый пользователь электроавто может подзарядить свою машину на городской ЭЗС бесплатно. Кроме того, владельцы электрокаров освобождены от уплаты транспортного налога, парковка для них также бесплатна.

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Источник: Департамент транспорта Москвы