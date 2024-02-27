BYD объявляет ценовую войну: 1,3 млн рублей – кто меньше?
BYD Dolphin обновился и поступил в продажу. Для российского рынка эта модель незнакомая, но все же примечательная. Она продается по цене 99 800 юаней или чуть менее 1,3 млн рублей. А теперь о том, на что Дельфин способен.
Это электромобиль, и он оснащен аккумуляторной батареей емкостью 32 кВт·ч, энергии в которой хватает на 302 км.
Батарея питает компактный электромотор мощностью 95 л.с. (70 кВт), установленный на передних колесах.
За дополнительные 13 тысяч юаней или 166 тысяч рублей Дельфина можно оснастить батареей емкостью 45 кВт·ч, энергии в которой хватит уже на 420 км. Будет и версия с запасом хода 520 км, но позже (цены пока нет).
В топе за 129 800 юаней (1,66 млн рублей) имеет 177-сильный двигатель с запасом хода 401 км.
В салоне Дельфина от BYD, например, установлены передние сиденья с вентиляцией и панель для беспроводной зарядки телефона мощностью 50 Вт и портом для зарядки USB-C, что немало говорит о богатом уровне оснащения.
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