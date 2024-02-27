Renault 5 E-Tech получил крутую фишку

Renault презентовал электрохэтчбек Renault 5 E-Tech в ходе Женевского автосалона

На Женевском автосалоне состоялся дебют доступного электрического хэтчбека Renault 5 E-Tech, выполненного в ретродизайне.

Новинка создана на платформе AmpR Small. «Пятерка» 5 E-Tech крупнее Renault Twingo, но компактнее Renault Clio. Своими габаритами автомобиль соразмерен российскому «Атому». Длина кузова французского электрокара составляет 3,92 метра при колесной базе 2,54 метра, ширина и высота — 1,77 и 1,5 метра соответственно. Несмотря на миниатюрный внешний вид R5 E-Tech, он оснащен колесами с шинами 195/55 R18.

Renault 5 E-Tech

Под капотом базовой версии весом 1350 кг у Renault 5 E-Tech стоит батарея емкостью 40 кВт·ч и двигатель мощностью 95 л.с. и 215 Нм или 120 л.с. и 225 Нм. Вариант с аккумулятором 52 кВт·ч тяжелее на 100 кг, он оснащен мотором мощностью 150 л.с. с крутящим моментом 245 Нм.

Renault 5 E-Tech

Запаса хода в базе хватит примерно на 300 км по циклу WLTP, с более емким аккумулятором электрокар преодолеет на одной зарядке расстояние до 400 км. У начальной версии отсутствует поддержка зарядки постоянным током, благодаря которой запас энергии можно за полчаса восполнить с 15 до 80%. Одной из фишек Renault 5 E-Tech является индикатор заряда батареи, расположенный на капоте. В продажу Renault 5 E-Tech поступит уже совсем скоро по цене 25 тысяч евро (примерно 2,5 млн рублей по актуальному курсу).

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Источник: rg.ru