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Адаптирован для русской зимы: летом на рынок РФ выйдет полноприводный кроссовер

Chery готовит для РФ выход полноприводного кроссовера eQ7 летом 2024 года

Летом 2024 года на рынок России выйдет новый электрический кроссовера eQ7 от производителя Chery. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции китайского автопроизводителя сегодня, 28 февраля.

Отмечается, что продажи новинки стартуют уже июле-августе 2024 года. По словам представителей компании, специально для российских потребителей готовится полноприводная версия. Кроме того, в компании заверили, что линейка электромобилей Chery в РФ будет расширена.

Chery eQ7
Chery eQ7
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Отмечается, что уже в марте начнется сертификация eQ7, в планах производителя доработать прошивку системы климат-контроля, чтобы адаптировать под российские морозы. Также список опций будет отличаться от версии для китайского рынка.

Известно, что над дизайном алюминиевого кузова трудились специалисты из итальянского ателье Pininfarina. В длину кроссовер составляет 4675 мм, на рынке Китая модель оснащена двигателем (285 Нм) мощностью 211 л.с. на задней оси и литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 67,1 кВт·ч. Полного заряда батареи хватит на 512 км (по циклу CLTC), максимальная скорость ограничена отметкой 180 км/ч, а для разгона до первой «сотни» кроссоверу понадобится 8 секунд.

Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik | Wikimedia
28.02.2024
Фото:freepik | Wikimedia
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