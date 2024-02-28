Адаптирован для русской зимы: летом на рынок РФ выйдет полноприводный кроссовер
Летом 2024 года на рынок России выйдет новый электрический кроссовера eQ7 от производителя Chery. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции китайского автопроизводителя сегодня, 28 февраля.
Отмечается, что продажи новинки стартуют уже июле-августе 2024 года. По словам представителей компании, специально для российских потребителей готовится полноприводная версия. Кроме того, в компании заверили, что линейка электромобилей Chery в РФ будет расширена.
Отмечается, что уже в марте начнется сертификация eQ7, в планах производителя доработать прошивку системы климат-контроля, чтобы адаптировать под российские морозы. Также список опций будет отличаться от версии для китайского рынка.
Известно, что над дизайном алюминиевого кузова трудились специалисты из итальянского ателье Pininfarina. В длину кроссовер составляет 4675 мм, на рынке Китая модель оснащена двигателем (285 Нм) мощностью 211 л.с. на задней оси и литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 67,1 кВт·ч. Полного заряда батареи хватит на 512 км (по циклу CLTC), максимальная скорость ограничена отметкой 180 км/ч, а для разгона до первой «сотни» кроссоверу понадобится 8 секунд.
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Источник: iz.ru
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