4 электромотора и уникальная подвеска: в Китае начались продажи U9 Yangwang от BYD

BYD удивил Автосалон в Женеве «танцующим» 1305-сильным U9 за 21,5 млн рублей

Автопроизводитель из Китая BYD удивил посетителей Женевского автосалона дебютом суперкара U9 под брендом Yangwang. Новая модель впечатлила не только характеристиками, но и функционалом уникальной системы подвески, за которую автомобиль пользователи Сети прозвали «танцующим суперкаром».

U9 оснастили четырехмоторным силовым агрегатом: по одному на каждое колесо. Суммарная отдача составляет 1305 л.с. и 1680 Нм, максимальная скорость – 309 км/ч, а до первой «сотни» суперкар разгоняется всего за 2,36 секунды.

U9 Yangwang

Заряда аккумулятора хватает на 465 км пробега, примечательно, что для восполнения энергии батареи с 30 до 80% понадобится 10 минут. Причем зарядка может производиться сразу от двух терминалов одновременно. На всех четырех колесах установлен амортизатор с гидронасосом, благодаря ему обеспечивается независимое управление.

Во время работы фирменной подвески DiSus-X создается впечатление, что суперкар пританцовывает. Аналогичные разработки есть у Porsche и китайского концепта Nio, видео которого с отряхиванием снега «по-собачьи» покорило пользователей Сети. Цена суперкара U9 Yangwang в Китае составляет 1 680 000 юаней (21,5 млн рублей по актуальному курсу).

U9 Yangwang

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Источник: rg.ru