Президент рассказал о планах строительства ВСМ в разных городах России

Путин: Маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Новгород

Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию подтвердил планы Правительства по строительству высокоскоростной магистрали между разными городами страны, в том числе до столицы Беларуси Минска.

«Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород. Затем будем прокладывать магистраль в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на Черноморское побережье, в Минск, в братскую Белоруссию, по другим востребованным направлениям», — уточнил российский лидер.

Кроме того, Путин рассказал, что в рамках масштабной модернизации центрального транспортного узла «московские центральные диаметры станут основой для того, чтобы соединить современными скоростными маршрутами столичный регион с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями».

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Источник: tass.ru