#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery запускает еще один бренд для России
29 февраля
Chery запускает еще один бренд для России
Электромобили Exlantix: представлен новый бренд...
Мечта сбылась: Хуснуллин прокатился на КАМАЗе вместе с Путиным
29 февраля
Мечта сбылась: Хуснуллин прокатился на КАМАЗе вместе с Путиным
Вице-премьер Хуснуллин поделился впечатлениями...
Адвокат указал на необоснованность изъятия прав за прикрученный сбоку бампера номер
29 февраля
Адвокат указал на необоснованность изъятия прав за прикрученный сбоку бампера номер
Водителей праворульных машин ГИБДД лишает прав...

Президент рассказал о планах строительства ВСМ в разных городах России

Путин: Маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Новгород

Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию подтвердил планы Правительства по строительству высокоскоростной магистрали между разными городами страны, в том числе до столицы Беларуси Минска.

«Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород. Затем будем прокладывать магистраль в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на Черноморское побережье, в Минск, в братскую Белоруссию, по другим востребованным направлениям», — уточнил российский лидер.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Какую незамерзайку залить в автомобиль – 4 нестандартных варианта

Кроме того, Путин рассказал, что в рамках масштабной модернизации центрального транспортного узла «московские центральные диаметры станут основой для того, чтобы соединить современными скоростными маршрутами столичный регион с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями».

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: tass.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:imago images/Xinhua
29.02.2024
Фото:imago images/Xinhua
Поделиться:
Оцените материал:
0