Президент призвал правительство сделать авиаперелеты доступными для населения
Интенсивность пассажирской авиации в Российской Федерации должна вырасти в 1,5 раза к 2030 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.
Глава России отметил, что наша страна в последние годы закупала слишком много самолетов за границей, при этом отечественное производство не развивалось.
«Правительство направит 250 млрд рублей на развитие аэропортовой сети», – подчеркнул российский лидер.
Также Путин поручил правительству сделать авиаперелеты более доступными для населения.
Напомним, сегодня, 29 февраля, в Гостином дворе в Москве президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. В своем обращении глава государства дал оценку текущей ситуации в стране, а также определил основные направления России во внутренней и внешней политике.
Мероприятие продлилось 2 часа 6 минут и стало рекордным по продолжительности.
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Источник: tass.ru
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