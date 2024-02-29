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Президент призвал правительство сделать авиаперелеты доступными для населения

Путин заявил о росте интенсивности авиасообщения в России в 1,5 раза к 2030 году

Интенсивность пассажирской авиации в Российской Федерации должна вырасти в 1,5 раза к 2030 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

Глава России отметил, что наша страна в последние годы закупала слишком много самолетов за границей, при этом отечественное производство не развивалось.

«Правительство направит 250 млрд рублей на развитие аэропортовой сети», – подчеркнул российский лидер.
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Также Путин поручил правительству сделать авиаперелеты более доступными для населения.

Напомним, сегодня, 29 февраля, в Гостином дворе в Москве президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. В своем обращении глава государства дал оценку текущей ситуации в стране, а также определил основные направления России во внутренней и внешней политике.

Мероприятие продлилось 2 часа 6 минут и стало рекордным по продолжительности.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 2
29.02.2024
Фото:freepik / freepik
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