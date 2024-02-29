Президент указал на проблему БАМа и Транссиба и призвал наверстать упущенное

Путин в своем послании дал оценку развитию Восточного полигона России

В своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что с развитием Восточного полигона его провозная способность к 2030 году вырастет до 210 млн тонн в год.

«Запускается третий этап расширения Восточного полигона железных дорог – БАМа и Транссиба. В свое время мы, извините за моветон, "зевнули" немножко, вовремя кое-что не сделали, ну, ладно, теперь должны наверстать и наверстаем. Одновременно должны получить развитие и порты Ванино, и Советская Гавань», – уточнил глава России.

Напомним, проект второго этапа развития Восточного полигона рассчитан на период до 2024 года, в рамках его реализации провозную способность увеличат до 180 млн тонн. В настоящее время в РЖД трудятся над предпроектными работами и по третьему этапу, благодаря которому провозная способность увеличится уже до 255 млн тонн.

Отмечается, что вложения в реализацию проекта второго этапа развития Восточного полигона оцениваются в 1,1 трлн рублей. По словам замминистра транспорта РФ Валентина Иванова, стоимость реализации третьего этапа развития Восточного полигона с увеличением провозной способности к 2032 году до 255 млн тонн составляет 2,7 трлн рублей.

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Источник: ria.ru