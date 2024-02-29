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В Москве будет 4 остановки поездов ВСМ: Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский вокзал

Столица придает особое значение созданию первой скоростной ж/д магистрали

Высокоскоростные железнодорожные магистрали будут играть особую роль в развитии междугороднего транспорта, подчеркнул Президент РФ Владимир Путин в своем сегодняшнем послании к Федеральному собранию.

Первая ВСМ свяжет Москву и Санкт-Петербург, при этом время в пути сократится в несколько раз — до 2 часов 15 минут. Особая задача — создать поезда, которые смогут развивать скорость до 350-400 км/ч.

Быстро добираться можно будет не только до северной столицы, но и до Твери, Великого Новгорода и других городов. Высокоскоростная магистраль позволит создать межрегиональный транспорт нового уровня, улучшит экономику регионов и повысит уровень жизни населения. В регионах, через которые пройдет ВСМ, проживает более 30 млн человек.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

- Правительство Москвы под руководством Мэра Сергея Собянина совместно с ОАО «РЖД» и ПАО «Сбербанк России» готово к работе над созданием первой в стране высокоскоростной ж/д магистрали.

В Москве планируется 4 станции для посадки и высадки пассажиров: московские городские вокзалы Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и конечная — Ленинградский вокзал.

Так, у многих пассажиров не будет необходимости ехать в центр, чтобы сесть на высокоскоростной поезд.

Степан Орлов, депутат Мосгордумы:

- Последние 13 лет мы видим беспрецедентное развитие транспорта в городе Москве - это комплексное развитие: современные автобусы, станции метро и, конечно, железная дорога. Железная дорога начала играть огромную роль у москвичей, транспорт становится более комфортным, более безопасным.

Открытие уже 4-х московских центральных диаметров кардинально изменило транспортный ландшафт города Москвы.

Новый проект - высокоскоростная магистраль «Москва-Санкт-Петербург» кардинально изменит передвижение между двумя столицами, поможет экономике страны, развитию туризма, культуры, социальной сферы. Очень важно, что Правительство Москвы и лично Мэр Москвы Сергей Собянин поддерживают этот проект.

Источник: Департамент транспорта Москвы

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 3
29.02.2024
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