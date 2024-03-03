Итальянцы сделали автомобиль для подростков

На Женевском автосалоне показали электрокар Microlino в версии Lite

Если вы считаете, что Citroen Ami недостаточно симпатичный, обратите внимание на новый Microlino, который на Женевском автосалоне получил вариант Lite. Micro (фирма, стоящая за Microlino) подтвердила, что оба ее автомобиля будут доступны в Великобритании, хотя места продаж еще не определены.

Microlino Lite

Microlino выпускают в Турине (Италия). Рядом с Microlino в Женеве стоял новый Microlino Lite. У него те же кузов и дизайн, что и у стандартного автомобиля (вместе с необычной передней дверью). Емкость аккумулятора 5,5 кВт.ч также одинакова, хотя в обеих машинах ее можно удвоить до 11 кВт.ч.

Мощность Lite ограничена 12 л.с., а максимальная скорость – 45 км/ч, чтобы соответствовать европейским правилам для легких квадрициклов (как и Citroen Ami), что позволяет любому человеку старше 14 лет управлять им в Европе. В Великобритании для этого достаточно прав на мотоцикл.

Microlino Lite

С базовой батареей емкостью 5,5 кВт.ч дальность хода на одном заряде составляет около 100 км, а с аккумулятором емкостью 11 кВт.ч – 177 км.

Для зарядки от 0 до 80% в модели с большей батареей требуется 4 часа, а для меньшей батареи это время сокращается вдвое.

Сиденья внутри сделаны цельной скамейкой и не разделены.

Microlino и Microlino Lite выйдут на рынок Великобритании в 2025 году, предположительная начальная цена – около 16 000 фунтов (1,8 млн рублей).

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Источник: Auto Express