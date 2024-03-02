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Умельцы превратили Tesla Cybertruck в гусеничного монстра

Инженеры Tesla могли блогеру установить гусеницы на Tesla Cybertruck

Блогер Дэйв Спаркс осуществил смелую модификацию Tesla Cybertruck, установив на него гусеницы, превратив его в настоящий вездеход, получивший название CyberTrax.

CyberTrax
CyberTrax

Разработка этого уникального транспортного средства стала возможной благодаря неоценимой поддержке представителей самой Tesla. Команда инженеров компании оказала всестороннюю техническую помощь, обеспечив безотказную работу модифицированного пикапа, адаптированного к суровым условиям заснеженных дорог и бездорожья.

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Помимо улучшения внедорожных характеристик, гусеничная система также повысила функциональность Cybertruck. Теперь он способен преодолевать сложные ландшафты, такие как грязь, песок и снег с легкостью, недоступной ранее.

Примечательно, что Tesla CyberTrax выделяется не только своими впечатляющими техническими возможностями, но и эстетическим совершенством. Гусеничная система гармонично дополняет футуристический дизайн пикапа, придавая ему внушительный и одновременно стильный вид.

CyberTrax
CyberTrax

В сообществе владельцев Cybertruck реакция была восторженной.

Источник: Cybertruckownersclub

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Соцсети
02.03.2024
Фото:Соцсети
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