Ретрит — новый тренд среди путешественников: что это такое?

Каждый десятый россиянин рассматривает ретрит как возможность для путешествия

Ретрит туризм – это вид оздоровительного туризма, основу которого составляют отдаление от внешнего мира и проведение духовных практик. Главной целью в данном случае можно выделить духовное развитие личности, отвлечение от проблем, расслабление, улучшение своего эмоционального состояния и понятие самого себя.

Сервис «Яндекс Путешествия» провел опрос среди россиян. Исследование показало, что каждый десятый россиянин рассматривает ретрит как возможность для интересного путешествия.

По данным опроса, 45% россиян выразили желание посетить ретрит, при этом 15% из них планируют сделать это в ближайшем будущем. Более 20% респондентов уже имели опыт посещения ретритов, причем у 5% из них это было не первое путешествие такого рода.

Место проведения ретрита играет важную роль для 60% россиян. Каждый десятый россиянин признался, что ретрит для него – это прежде всего возможность интересно провести время во время путешествия. Почти половина опрошенных (45%) предпочла бы отправиться на ретрит за пределы России.

Кроме того, около 10% респондентов считают, что место проведения ретрита должно быть максимально удалено от их места жительства, предпочтительно в другом регионе или даже за границей.

Согласно опросу, лучшими местами для ретритов по мнению россиян являются природные зоны, такие как горы, леса и водоемы (42%), а также тихие и уединенные места, вдали от городской суеты (33%). 13% респондентов считают, что ретриты должны проводиться только в специализированных ретрит-центрах, оборудованных для медитаций и йоги.

Среди популярных мест для ретрита в России лидирует Алтай, затем следуют озеро Байкал и Урал. В отношении других стран, россияне считают Таиланд, Турцию, Абхазию, Швейцарию, Индию и Хорватию наиболее подходящими для проведения ретритов.

Основной целью любого ретрита, согласно опросу, является отдых и восстановление сил. 36% россиян признали, что это для них главная цель такого путешествия.

Ретриты предоставляют возможность погрузиться в природу, насладиться уединением и провести время с пользой для души и тела.

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Источник: Известия