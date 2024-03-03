Эксперты рассказали о популярных пляжных направлениях для отдыха в марте
Сервис OneTwoTrip определил самые востребованные страны для пляжного отдыха
Весна – время, когда многие начинают планировать свой отпуск. Для любителей пляжного отдыха март – идеальный месяц, чтобы отправиться в теплые страны и насладиться ласковым солнцем и теплым морем.
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По данным онлайн-сервиса OneTwoTrip, самыми популярными зарубежными направлениями для пляжного отдыха у россиян в марте являются:
- ОАЭ (в частности, Дубай) – высокий сезон, номер в трехзвездочном отеле в среднем 4,6 тысячи рублей в сутки.
- Таиланд (Пхукет) – завершение высокого сезона, дождливый сезон, номер в отеле можно найти за 2 тысячи рублей в сутки.
- Индонезия (Бали) – один из самых сухих и жарких месяцев, температура воздуха и воды около 30 градусов, номер в отеле около 1,8 тысяч рублей за ночь.
Спросом также пользуются Шри-Ланка, Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Мальдивские острова.
Еще одно популярное направление – Египет. Красное море в марте уже достаточно теплое для купания. В Хургаде и Шарм-эль-Шейхе в это время комфортная температура воздуха, около 25-27 градусов, а вода прогревается до 22-24 градусов.
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Источник: РИА Новости
Фото:Unsplash
03.03.2024
Фото:Unsplash
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