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Эксперты рассказали о популярных пляжных направлениях для отдыха в марте
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Эксперты рассказали о популярных пляжных направлениях для отдыха в марте

Сервис OneTwoTrip определил самые востребованные страны для пляжного отдыха

Весна – время, когда многие начинают планировать свой отпуск. Для любителей пляжного отдыха март – идеальный месяц, чтобы отправиться в теплые страны и насладиться ласковым солнцем и теплым морем.

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По данным онлайн-сервиса OneTwoTrip, самыми популярными зарубежными направлениями для пляжного отдыха у россиян в марте являются:

  • ОАЭ (в частности, Дубай) – высокий сезон, номер в трехзвездочном отеле в среднем 4,6 тысячи рублей в сутки.
  • Таиланд (Пхукет) – завершение высокого сезона, дождливый сезон, номер в отеле можно найти за 2 тысячи рублей в сутки.
  • Индонезия (Бали) – один из самых сухих и жарких месяцев, температура воздуха и воды около 30 градусов, номер в отеле около 1,8 тысяч рублей за ночь.

Спросом также пользуются Шри-Ланка, Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Мальдивские острова.

Еще одно популярное направление – Египет. Красное море в марте уже достаточно теплое для купания. В Хургаде и Шарм-эль-Шейхе в это время комфортная температура воздуха, около 25-27 градусов, а вода прогревается до 22-24 градусов.

Источник: РИА Новости

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
03.03.2024
Фото:Unsplash
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