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Малютка электрокар с запасом хода в 200 км по бюджетной цене

За обновленный Geely Panda Mini Dragon Edition просят всего 5500 долларов

Китайский автопроизводитель Geely 1 марта представил версию Dragon Edition своего электромобиля Panda Mini EV. Geely внесла в автомобиль некоторые существенные улучшения.

Geely Panda Mini Dragon Edition – электромобиль за 39 900 юаней (5500 долларов США). Он обеспечивает запас хода 200 км и поддерживает быструю зарядку. При температуре 25 °C зарядка с 30 до 80% занимает полчаса, а полная зарядка достигается за 68 минут.

Geely Panda Mini Dragon Edition
Geely Panda Mini Dragon Edition
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Предыдущая версия этого автомобиля стоила 56 900 юаней (8200 долларов США) при запасе хода в те же 200 км. Снижение цены свидетельствуют о продолжающейся ценовой войне на электромобили, происходящей в Китае.

Geely Panda Mini имеет квадратный дизайн и двухдверную четырехместную компоновку с черно-белыми элементами, напоминающими панд.

Geely Panda Mini Dragon Edition
Geely Panda Mini Dragon Edition

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Габариты автомобиля (длина, ширина, высота): 3065/1522/1600 мм при колесной базе 2015 мм. Его небольшой размер позволяет легко маневрировать по тесным городским улочкам.

Под капотом заднеприводного Panda Mini Dragon Edition электродвигатель мощностью 30 кВт с литий-железо-фосфатной батареей емкостью 17 кВт.ч.

Интерьер Geely Panda Mini демонстрирует необычный асимметричный дизайн: центральная зона управления расположена ближе к пассажирской стороне, а рулевое колесо имеет двухспицевую конструкцию. Центральная консоль оснащена плавающим сенсорным экраном.

Panda Mini оснащен системой помощи при трогании с места, системой электроусилителя рулевого управления EPS, ABS, EBD, боковой подушкой безопасности водителя, площадкой под установку детского сиденья и т. д.

Источник: Carnewschina

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Sohu
Количество просмотров 4
09.03.2024
Фото:Sohu
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