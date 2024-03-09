Малютка электрокар с запасом хода в 200 км по бюджетной цене
Китайский автопроизводитель Geely 1 марта представил версию Dragon Edition своего электромобиля Panda Mini EV. Geely внесла в автомобиль некоторые существенные улучшения.
Geely Panda Mini Dragon Edition – электромобиль за 39 900 юаней (5500 долларов США). Он обеспечивает запас хода 200 км и поддерживает быструю зарядку. При температуре 25 °C зарядка с 30 до 80% занимает полчаса, а полная зарядка достигается за 68 минут.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Предыдущая версия этого автомобиля стоила 56 900 юаней (8200 долларов США) при запасе хода в те же 200 км. Снижение цены свидетельствуют о продолжающейся ценовой войне на электромобили, происходящей в Китае.
Geely Panda Mini имеет квадратный дизайн и двухдверную четырехместную компоновку с черно-белыми элементами, напоминающими панд.
Габариты автомобиля (длина, ширина, высота): 3065/1522/1600 мм при колесной базе 2015 мм. Его небольшой размер позволяет легко маневрировать по тесным городским улочкам.
Под капотом заднеприводного Panda Mini Dragon Edition электродвигатель мощностью 30 кВт с литий-железо-фосфатной батареей емкостью 17 кВт.ч.
Интерьер Geely Panda Mini демонстрирует необычный асимметричный дизайн: центральная зона управления расположена ближе к пассажирской стороне, а рулевое колесо имеет двухспицевую конструкцию. Центральная консоль оснащена плавающим сенсорным экраном.
Panda Mini оснащен системой помощи при трогании с места, системой электроусилителя рулевого управления EPS, ABS, EBD, боковой подушкой безопасности водителя, площадкой под установку детского сиденья и т. д.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Carnewschina
ВЫИГРАЙ OMODA S5!
• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль