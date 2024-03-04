В России зафиксировали рост продаж электромобилей на 269% в сравнении с 2023 годом

Минпромторг: продажи новых автомобилей в первые 2 месяца года выросли на 64%

В России по итогам января-февраля 2024 года реализовано 221,3 тысячи новых легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей. Этот показатель на 64% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

«По итогам января – февраля 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 221,261 тыс. новых автомобилей (до трех лет), что на 64% больше показателей аналогичного периода прошлого года (134,859 тыс. штук)», — говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что рынок новых автомобилей отечественного производства при этом превысил 95 тысяч штук — на 23% больше показателей января – февраля 2023 года. В годовом выражении продажи новых легковых автомобилей выросли на 73% и составили 183,322 тысячи штук.

Всего реализовано 17,3 тысячи единиц легких коммерческих автомобилей (рост 63%), грузовых — 17,4 тыс. штук (+16%), автобусов— 3,2 тыс. штук (+5%). Что касается электромобилей, то их доля на рынке составила 3,699 тысячи штук, рост составил 269% относительно аналогичного периода 2023 года в 1,003 тысячи шт.). А доля электрокаров, произведенных отечественными производителями, составила 22%, в 2023 году доля электрокаров занимала 22%, уточнили в Минпромторге.

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Источник: tass.ru