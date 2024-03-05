Повышение утильсбора не сыграло той роли, на которую надеялись
Прошлогоднее повышение утилизационного сбора на автомобили в России не привело к ослаблению конкуренции со стороны китайских производителей, отметил президент АВТОВАЗа Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 24».
Китайские автомобили продолжают активно конкурировать на российском рынке, особенно в сегментах, где их модельный ряд пересекается с моделями АВТОВАЗа, в первую очередь - с Вестой.
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«Мы видим очень активную экспансию китайских автомобилей. Повышение утильсбора, которое было в середине прошлого года, не охладило пыл, не охладило ситуацию(…), и скидки, которые сегодня дают китайские бренды — они в 2, а то и в 3 раза превышают размер утильсбора», - сказал Соколов.
С начала августа 2023 года постановлением правительства РФ ставки утилизационного сбора на легковые автомобили были проиндексированы в среднем на 1,7-3,7 раза, на лёгкие коммерческие автомобили — в 2,5-3,4 раза, на грузовики — в 1,7 раза, на автобусы — в 2,2-4,8 раза.
Однако автопроизводители, у которых высокий уровень локализации производства в России и заключены специнвестконтракты, имеют право на промышленные субсидии. Эти субсидии считаются компенсацией за утилизационный сбор и помогают снизить его влияние на конечную стоимость автомобилей.
Напомним, повышение утильсбора коснулось юрлиц, а также физлиц, планирующих в течение года перепродать импортируемые после 1 августа машины. Для физлиц, ввозящих для личного пользования автомобили с объемом двигателя до 3 л остался льготный тариф утильсбора – 3,4 тыс. руб. за автомобили до трех лет и 5,2 тыс. рублей - старше трех лет.
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Источник: ПРАЙМ