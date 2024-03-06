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Новый курорт в Шерегеше сможет принимать самолеты Boeing-737-800 и Airbus A320
Официально: к 2027 году на горнолыжном курорте...

Новый курорт в Шерегеше сможет принимать самолеты Boeing-737-800 и Airbus A320

Официально: к 2027 году на горнолыжном курорте Шерегеш построят новый аэропорт

Ввод в эксплуатацию аэропорта на горнолыжном курорте Шерегеш состоится в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

«В настоящее время разрабатывается проект аэродромных сооружений и подъездной дороги», — говорится в сообщении пресс-службы региона.
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Отмечается, что предварительная стоимость строительства «аэродромных сооружений и инфраструктуры аэропорта в Шерегеше составляет 19,079 млрд рублей. По словам представителя компании «Спектрум-Холдинг» Ильи Рощупкина, эта компания занимается разработкой проекта аэропортового комплекса в Шерегеше, протяженность взлетно-посадочной полосы в аэропорту составит 2,715 км. Это позволит принимать не только российские Superjet 100, МС-21, Ту-204, но и такие самолеты западного производства, как Boeing-737-800, Airbus A320.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в октябре 2023 года поручил кабинету министров РФ и правительству Кемеровской области обеспечить начало строительства аэродромных сооружений аэропорта в срок до 2025 года.

Источник: interfax-russia.ru

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Фото:Wikimedia
06.03.2024
Фото:Wikimedia
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