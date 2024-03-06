Выяснили, каких сервисов не хватает на туристических маршрутах

Автотуристы впервые открыто рассказали о своих проблемах в путешествиях

В Общественной палате Российской Федерации состоялся круглый стол «Потребность сервиса и услуг на дорогах России для автотуристов и водителей ТС». Его инициировала Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга (Ассоциация) в преддверии выхода Концепции развития автомобильного туризма в России.

Впервые в формате диалога «без галстуков» представители общественности, авто- и мотосообществ, караванеры, байкеры, автопутешественники, блогеры, члены Профсоюза дальнобойщиков России, общественных движений «МотоРоссия» и «МотоМосква», предприниматели и туроператоры рассказали о том, каких сервисов и условий им не хватает для комфортного и безопасного путешествия по России.

Перевозчики туристов на автобусных маршрутах пожаловались, что не могут воспользоваться инфраструктурой автовокзалов и заправочных станций из-за отсутствия достаточного количества санитарных мест.

Валерий Стегнин, руководитель отдела контроля качества ООО «БИЗНЕСБАС»:

– Мы везем 40-50 участников экскурсии с гидом на дальние расстояния и не можем практически нигде сделать санитарную остановку. Нужно такое количество туалетов, кабин в них, которое обеспечит быстрое прохождение санитарной остановки всеми туристами. Операторы АЗС, завидя автобус, быстро вывешивают знак на туалет "у нас уборка, засор или туалет временно не работает". Например, от Сергиева Посада до Углича нет ни одного пункта, где перевозчик может обеспечить потребности людей», – сказал на круглом столе в Общественной палате Российской Федерации «Потребность сервиса и услуг на дорогах России для автотуристов и водителей ТС.

На круглом столе своими проблемами поделились автоледи с детьми и водители с инвалидностью. Не хватает санитарных комнат, чтобы элементарно сменить памперсы, недостаточно точек общепита с нормальным питанием, подходящим для детей, не хватает зарядных станций для телефонов, столбов мобильной связи, точек с питьевой водой, информационных стендов с контактами экстренных служб и т. д.

О своих проблемах рассказали и мотоциклисты. Везде, где есть точка скопления байкеров (заправка, паромная переправа, пункт сбора оплаты М-4 ит. д.), необходим навес – зачастую людям негде укрыться от дождя.

Сергей Лобарев, президент Ассоциации, руководитель Комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии:

– У туриста отпуск раз в год, и ему не все равно, как и куда ехать. Прежде чем решиться поехать на дальнее расстояние отдыхать, он хочет быть уверен во всем, мы должны удовлетворить его потребность. В ближайшее время Правительство РФ подпишет Концепцию, в которую нам удалось включить 4 важных пункта. Мы считаем, что это победа. Это классификация кемпингов, продвижение национальных и народных маршрутов, внедрение трансмодальных транспортных систем и каршеринга, создание информационно-навигационной системы для автотуристов и караванеров.

Минтранс уже поддержал нас и выразил готовность взять некоторые идеи под свое крыло.

Источник: Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга