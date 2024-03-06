Мини-Ламборгини дешевле 1 млн рублей: в продажу поступил новый Dolphin Mini
Компания BYD запустила продажи хэтчбека Dolphin Mini в исполнении Honor Edition. Эта машина получила прозвище Lamborghini-mini.
Dolphin стали так называть не только из-за экстерьера, но и из-за участия в проекте Вольфганга Эггера, дизайнера, ранее работавшего в компании Lamborghini. Хэтчбек ориентирован на более молодую аудиторию и предназначен для ежедневного использования в условиях города.
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Dolphin Mini Honor Edition оборудован электромотором мощностью 75 л.с. На выбор производитель предлагает две батареи, обеспечивающие запас хода 305 км и 405 км соответственно.
В стандартной комплектации Dolphin Mini предусмотрены четыре подушки безопасности, система курсовой устойчивости, наружные зеркала с подогревом. Более дорогие комплектации предполагают дополнительные подушки безопасности для переднего пассажира.
В КНР модель предлагают по цене 69,8 тыс. юаней (888 тыс. рублей по курсу на 06.03.2024 г.).
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Источник: carnewschina.com