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Мини-Ламборгини дешевле 1 млн рублей: в продажу поступил новый Dolphin Mini

Автокомпания BYD запустила продажи хэтчбека Dolphin Mini в Китае

Компания BYD запустила продажи хэтчбека Dolphin Mini в исполнении Honor Edition. Эта машина получила прозвище Lamborghini-mini.

Dolphin стали так называть не только из-за экстерьера, но и из-за участия в проекте Вольфганга Эггера, дизайнера, ранее работавшего в компании Lamborghini. Хэтчбек ориентирован на более молодую аудиторию и предназначен для ежедневного использования в условиях города.

Dolphin Mini Honor Edition
Dolphin Mini Honor Edition
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Самый доступный из семиместных – что в нем не понравится пассажирам

Dolphin Mini Honor Edition оборудован электромотором мощностью 75 л.с. На выбор производитель предлагает две батареи, обеспечивающие запас хода 305 км и 405 км соответственно.

В стандартной комплектации Dolphin Mini предусмотрены четыре подушки безопасности, система курсовой устойчивости, наружные зеркала с подогревом. Более дорогие комплектации предполагают дополнительные подушки безопасности для переднего пассажира.

Dolphin Mini Honor Edition
Dolphin Mini Honor Edition

В КНР модель предлагают по цене 69,8 тыс. юаней (888 тыс. рублей по курсу на 06.03.2024 г.).

Ранее сообщалось, что «За рулем» изучил кросс-купе BMW X6 2008–2014 годов выпуска.

Источник: carnewschina.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 1
06.03.2024
Фото:CarNewsChina
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