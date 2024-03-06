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В Hyundai придумали план спасения ДВС, разработав мощные гибриды

Hyundai спасет автомобили с ДВС выпуском мощных гибридных силовых установок

На фоне ужесточений законодательства по выбросам руководство Hyundai рассматривает варианты сохранения автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Консультант по техническим вопросам Hyundai и бывший руководитель отдела исследований и разработок Альберт Бирман в интервью австралийскому изданию назвал гибридную силовую установку перспективой, заслуживающей внимания.

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Он подтвердил, что в настоящее врем я идут разработки более мощных гибридных установок не только для Hyundai, но и для бренда Genesis. Напомним, Hyundai недавно запустила полностью электрический кроссовер Ioniq 5 N. Есть информация о седане Ioniq 6 N с еще большей мощностью. По словам Бирмана, производитель хочет удовлетворить разные предпочтения, и гибридная силовая установка могла бы стать альтернативой бензиновым авто и полностью электрическим автомобилям.

Отмечается, что из-за ужесточения законодательства в части вредных выбросов и повышения налогов на автомобили с мощными двигателями Hyundai была вынуждена снять с продаж в Европе модели i20 N и i30 N.

Источник: speedme.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
06.03.2024
Фото:Unsplash
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