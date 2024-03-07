Проект не устроил жителей: в Подмосковье решили не строить дублер Щелковского шоссе
Правительство Московской области совместно с федеральными властями намерено расширить Щелковское шоссе и рассматривает различные варианты для реализации этих планов. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В своем Telegram-канале он написал, что на текущий момент ни один из предложенных вариантов строительства дублера магистрали не отвечает всем требованиям.
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«Проектная организация предложила проложить дорогу через Горенский и Озерный лесопарки, парк "Пехорка" и центральную часть Балашихи. Такой вариант не устроил ни нас, ни жителей. Поэтому вместе с федеральными коллегами вместо строительства дублера прорабатываем вопрос расширения Щелковского шоссе», — написал глава региона.
Воробьев напомнил, что загруженность Щелковского шоссе составляет 126 тысяч машин в сутки, а в промежуток максимального трафика, в так называемый час пик, пробки оцениваются в 8-9 баллов. В настоящее время в районе населенного пункта Балашиха Щелковское шоссе имеет всего две полосы, подчеркнул губернатор.
Новый проект развития транспортной инфраструктуры на этом направлении позволит миллиону жителей Балашихи, Щелково, Фрязино, Лосино-Петровского, Черноголовки, Звездного городка сэкономить время на дорогу. Реализация этого проекта очень важна, резюмировал Воробьев.
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Источник: t.me/vorobiev_live