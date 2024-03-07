Миллиарды долларов потрачены впустую: как Apple свернула проект по созданию электрокара

Apple рассматривала слияние с Mercedes, BMW и Ford для создания электромобиля

На этапе разработки Apple Car руководство компании рассматривало покупку Tesla для использования готовой базы, а также вариант слияния с Mercedes-Benz, BMW, Ford и другими автопроизводителями. Об этом в своем развернутом аналитическом материале для Bloomberg рассказали журналисты Марк Гурман и Дрейк Беннет.

По их словам, прототип Apple представлял собой белый минивэн с закругленными краями, стеклянной панорамной крышей, раздвижными дверями и белыми шинами. Предполагалось, что Apple Car станет идеальным автомобилем для комфортной поездки четырех человек, и при его разработке инженеры вдохновлялись классическим микроавтобусом Volkswagen.

В компании рассчитывали, что на мировом рынке новинка появится до 2030 года. Известно, что были задумки с гигантским телевизором, современной мультимедиа, а окна оснастят автоматической тонировкой. Предположительно, сиденья в салоне планировалось оборудовать удобными подставками для ног, как в частных самолетах.

В Apple всерьез рассматривали возможность покупки Tesla для использования уже готовой базы, но планы изменились. Руководство компании вело переговоры о партнерстве или слиянии с такими производителями, как Mercedes-Benz, BMW, Ford и другими. Но этот вариант тоже не был одобрен, потому что к специалистам Apple пришло осознание, что они способны справиться с таким вызовом своими силами. Но в конечном итоге проект пришлось свернуть из-за «нерешительности» на фоне меняющейся ситуации на автомобильном мировом рынке. Затраты на этот проект оцениваются примерно в 1 млрд долларов (90,3 млрд рублей) — практически пятая часть бюджета Apple на исследования и разработки 10- лет назад.

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Источник: gazeta.ru