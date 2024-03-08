Россияне массово едут отдыхать на Русский Север

Туристическая отрасль Русского Севера не успевает за растущим потоком туристов

Рост туристического потока на Русский Север обратил на себя внимание Госдумы, и глава комитета по туризму Сангаджи Тарбаев отметил, что отрасль не успевает за спросом.

Президент России Владимир Путин также подчеркнул в своем послании, что туристический поток на Русский Север должен почти удвоиться до 140 миллионов человек в год к 2030 году, учитывая развитие таких туристических центров, как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия и Русский Север.

Тарбаев отметил, что интерес к Русскому Северу проявляют как россияне, так и иностранные гости, которых привлекает уникальная природа, необычная для их стран. Однако, основной проблемой является необходимость создания гостиничной и транспортной инфраструктуры для удовлетворения растущего спроса. Президент Путин также упомянул эту задачу в своем послании Федеральному Собранию.

В настоящее время и в планах будущих нацпроектов уже прописаны механизмы и выделены федеральные средства для развития инфраструктуры на Русском Севере. Однако главная задача заключается в привлечении бизнеса к выполнению этого плана. Депутаты призывают активно вовлекать предпринимателей в развитие туристической инфраструктуры и создание новых возможностей для туристов.

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Источник: РИА Новости