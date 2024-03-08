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Направления для отдыха на 8 Марта: популярные и необычные варианты

Эксперты провели исследование и выяснили, где хотят отдыхать русские женщины

Специалисты онлайн-сервиса YouTravel.me провели исследование среди российских туристок и выявили самые востребованные направления на весенний праздник.

Первое место среди популярных направлений занимают Москва и Санкт-Петербург. Эти города привлекают женщин богатой культурной программой, возможностями для шопинга, обилием уютных кафе и ресторанов.

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Для любительниц морского бриза и оздоровительного отдыха выбор падает на Сочи, Стамбул и Калининград. Эти города предлагают не только пляжный релакс, но и насыщенный досуг, включающий посещение исторических достопримечательностей, спа-процедур и мероприятий культурно-развлекательного характера. Сочи также славится своими горнолыжными трассами в Красной Поляне.

Около 18% туристок мечтают встретить 8 Марта на завораживающем льду Байкала.

Для тех, кто стремится совместить активный отдых с живописными пейзажами, Кавказ предлагает массу возможностей. Полюбоваться Сулакским каньоном и древним Дербентом планируют 8% респонденток, а посетить Архыз и Приэльбрусье – 6%.

12% опрошенных проведут праздничные выходные в Кавминводах. Помимо оздоровительных процедур их ждут неспешные прогулки по живописным паркам Кисловодска и Пятигорска.

Многие туроператоры предлагают специальные праздничные программы, ориентированные на женщин. Они включают тематические экскурсии, ужины в романтичной обстановке, расслабляющие спа-процедуры и другие приятные сюрпризы.

Источник: РИА Новости

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
08.03.2024
Фото:Unsplash
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