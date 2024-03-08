Первый минивэн от популярного в России бренда сошел с конвейера

Массовое производство Li Auto Mega запущено, минивэн уже появился в салонах

Li Auto официально запустил серийное производство электрических минивэнов Li Auto Mega.Новинка производится на новом передовом заводе Li Auto в Пекине. На сегодняшний день демонстрационные модели и готовые автомобили Li Auto Mega уже прибыли в 464 дилерских центра по всей стране.

Производство Li Auto Mega

Li Auto Mega построен на высоковольтной платформе 800 В и оснащен аккумулятором Kirin 5C емкостью 102,7 кВт·ч. Такая батарея обеспечивает запас хода до 710 километров и возможность быстрой зарядки: за 12 минут можно зарядиться на 500 километров.

Дизайнеры Li Auto уделили большое внимание аэродинамике минивэна. Форма кузова и уникальный дизайн обеспечивают низкий коэффициент аэродинамического сопротивления 0,215 и ультраэкономное потребление энергии – всего 15,9 кВт·ч на 100 километров.

Автомобиль оснащен интеллектуальной полноприводной системой с двумя двигателями и пневматической подвеской. За обработку данных и работу систем интеллектуального вождения, автоматической парковки и активной безопасности отвечают два процессора: NVIDIA Drive Orin и Qualcomm 8295P.

Для первых покупателей Li Auto Mega действует специальная программа зарядки. До 10 марта пользователи, оформившие предварительный заказ, получат бесплатные зарядные устройства мощностью 20 кВт или право на бесплатную зарядку общей емкостью 6000 кВтч. С 11 марта по 30 апреля пользователи, оформившие заказ, получат бесплатную зарядку общей емкостью 3000 кВтч.

Li Auto Mega предлагается в единственной комплектации по цене 77 800 долларов США. Поставки Li Auto Mega начнутся по всей стране 11 марта.

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Источник: ITHome