Классический Dodge Charger переродился в современном обличье

Dodge официально представил электрокар Charger Daytona в двух версиях

Электрический Dodge Charger Daytona 2024 года дебютировал в двух версиях: R/T и Scat Pack. Обе модели построены на 400-вольтовой платформе и оснащены тяговой батареей емкостью 100,5 кВт·ч. А в следующем году появится бензиновая версия нового Charger с 3-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 420 или 550 л. с.

Dodge Charger Daytona

Charger Daytona 2024 года стал первым автомобилем на платформе Stellantis STLA Large. Разработчики заявляют о почти 50/50 распределении веса, что, несомненно, является преимуществом. Однако из-за этого автомобиль получился весьма тяжелым: вес двухдверного Charger Daytona составляет 2628 кг. Чтобы компенсировать этот недостаток, разработчики установили самые широкие шины из серийно доступных для Charger. Кроме того, автомобиль получил 16-дюймовые тормозные диски Brembo с шестипоршневыми суппортами спереди.

На вопрос о запасе хода во время презентации глава Dodge Тим Кунискис ответил, что ему все равно, ведь речь идет о мощности. И действительно, масл-кары – это не те автомобили, которые устанавливают рекорды экономичности. И переход на электричество ничего не меняет. Тем не менее, для такой мощной машины заявлен достаточно приличный запас хода: 510 км для 496-сильного Dodge Charger Daytona R/T и 418 км для 670-сильного Dodge Charger Daytona Scat Pack.

Dodge Charger Daytona

Обе версии имеют полный привод. Charger Daytona R/T разгоняется от 0 до 96,5 км/ч за 4,7 секунды и проезжает четверть мили за 13,1 секунды. Charger Daytona Scat Pack более динамичен — 3,3 секунды и 11,5 секунды соответственно.

Автомобиль имеет специальные режимы для дрифта, наворачивания «пончиков» на парковках и прогрева шин. Новый Charger Daytona SRT имеет систему Fratzonic с динамиками в специальной «выхлопной трубе». В Dodge говорят, что Charger Daytona такой же громкий, как Hellcat, но над характером звука специалисты еще работают.

Просторный салон автомобиля выполнен с применением высококачественных материалов и передовых технологий. Информационно-развлекательная система Uconnect 5 с 12,3-дюймовым сенсорным экраном и цифровой приборной панелью обеспечивает все необходимое для комфортной и динамичной езды.

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Источник: Motor1