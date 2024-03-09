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Самый дешевый электромобиль стал еще доступнее

BYD представил новую версию Seagull под названием Honor Edition

Модель получила название BYD Seagull Honor Edition и стала еще более привлекательной для покупателей. Стоимость BYD Seagull Honor Edition в Китае составляет от 9 700 до 11 900 долларов, что ниже, чем цена прошлогодней версии (от 10 200 до 12 500 долларов). Автомобиль остается полностью электрическим 5-дверным хетчбэком с габаритами 3780 х 1715 х 1540 мм и колесной базой 2500 мм.

BYD Seagull Honor Edition
BYD Seagull Honor Edition

BYD Seagull Honor Edition предлагает впечатляющий запас хода на электротяге от 305 до 405 км. Максимальная мощность электродвигателя составляет 55 кВт, а максимальный крутящий момент - 135 Н·м. Автомобиль разгоняется с 0 до 50 км/ч всего за 4,9 секунды. Для зарядки аккумулятора используется разъем CCS2. Зарядка от 30 до 80% с помощью быстрой зарядки занимает всего 30 минут.

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Спереди BYD Seagull Honor Edition оснащен подвеской типа МакФерсон, а сзади торсионной балкой. Стандартная комплектация включает передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, парктроники и камеру заднего вида.

В более дорогих версиях автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем, системой автоматического экстренного торможения (AEB), предупреждением о выходе из полосы движения (LDW), распознаванием дорожных знаков (TSR) и интеллектуальной системой управления дальним и ближним светом (AFL).

BYD Seagull Honor Edition
BYD Seagull Honor Edition

В оснащение всех моделей входит бесключевой доступ с ключами Bluetooth и NFC, поддержка 4G, онлайн-навигация, кондиционер и мультимедийная система с большим сенсорным экраном. Также доступен панорамный люк на крыше.

Первая версия BYD Seagull, представленная в апреле прошлого года, стала одним из бестселлеров компании. В 2023 году в Китае было продано 280 217 единиц этой модели.

Источник: ITHome

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