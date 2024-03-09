Самый дешевый электромобиль стал еще доступнее

BYD представил новую версию Seagull под названием Honor Edition

Модель получила название BYD Seagull Honor Edition и стала еще более привлекательной для покупателей. Стоимость BYD Seagull Honor Edition в Китае составляет от 9 700 до 11 900 долларов, что ниже, чем цена прошлогодней версии (от 10 200 до 12 500 долларов). Автомобиль остается полностью электрическим 5-дверным хетчбэком с габаритами 3780 х 1715 х 1540 мм и колесной базой 2500 мм.

BYD Seagull Honor Edition

BYD Seagull Honor Edition предлагает впечатляющий запас хода на электротяге от 305 до 405 км. Максимальная мощность электродвигателя составляет 55 кВт, а максимальный крутящий момент - 135 Н·м. Автомобиль разгоняется с 0 до 50 км/ч всего за 4,9 секунды. Для зарядки аккумулятора используется разъем CCS2. Зарядка от 30 до 80% с помощью быстрой зарядки занимает всего 30 минут.

Спереди BYD Seagull Honor Edition оснащен подвеской типа МакФерсон, а сзади торсионной балкой. Стандартная комплектация включает передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, парктроники и камеру заднего вида.

В более дорогих версиях автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем, системой автоматического экстренного торможения (AEB), предупреждением о выходе из полосы движения (LDW), распознаванием дорожных знаков (TSR) и интеллектуальной системой управления дальним и ближним светом (AFL).

BYD Seagull Honor Edition

В оснащение всех моделей входит бесключевой доступ с ключами Bluetooth и NFC, поддержка 4G, онлайн-навигация, кондиционер и мультимедийная система с большим сенсорным экраном. Также доступен панорамный люк на крыше.

Первая версия BYD Seagull, представленная в апреле прошлого года, стала одним из бестселлеров компании. В 2023 году в Китае было продано 280 217 единиц этой модели.

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Источник: ITHome