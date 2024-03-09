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Lynk & Co 07 EM-P – совместная разработка Volvo и Geely с удивительным дизайном

Опубликованы официальные фото первого седана совместной разработки Volvo и Geely

Geely опубликовала в социальной сети Weibo рендеры своего последнего творения - Lynk & Co 07 EM-P, первого седана в линейке молодежных автомобилей.

Предыдущие официальные изображения лишь намекали на стиль экстерьера, но теперь мы можем увидеть автомобиль во всей красе с разных ракурсов. Как и в случае с другими моделями Lynk & Co, дизайн 07 EM-P отличается свежим и смелым подходом.

Lynk & Co 07 EM-P
Lynk & Co 07 EM-P
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Замысловатые колесные диски, зеркала на ножках и безрамочные двери создают уникальный облик машины.

Шанхайская премьера Lynk & Co 07 EM-P запланирована на 8 марта, и именно тогда будут известны все подробности о новом автомобиле.

Однако китайское Министерство промышленности уже раскрыло некоторые технические характеристики, так как автомобиль уже прошел сертификацию для серийного производства. Габариты Lynk & Co 07 EM-P составляют 4827 х 1900 х 1480 мм, а колесная база равна 2843 мм.

Lynk & Co 07 EM-P
Lynk & Co 07 EM-P

Название модели указывает на то, что это гибридный автомобиль. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 л. с., который работает в паре с электромотором мощностью 218 л. с. Возможно, в будущем появится и более мощная версия.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ITHome
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Фото:ITHome
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