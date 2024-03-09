Китайцы впервые решили отметить русскую Масленицу с размахом

В Пекине и Сиане приняли решение широко отметить русскую Масленицу

В Пекинском выставочном центре и в городе Сиань, который находится в провинции Шэньси, состоятся масштабные празднования проводов русской зимы.

Это событие является частью перекрестных лет культуры России и Китая, объявленных указом президента России на 2024-2025 годы.

Праздники Масленицы в России традиционно сопровождаются веселыми гуляниями и чревоугодием перед началом Великого поста. Во время празднования в Пекине, которое начнется в 16:00, посетители смогут познакомиться с традициями русской Масленицы. Через два часа после начала праздника состоится концерт, в котором примут участие ансамбль казачьей песни «Криница», Московский казачий хор и ансамбль «Коробейник».

В Сиане начало концерта запланировано на 17:00. Организаторы обещают, что гости праздника смогут почувствовать атмосферу веселья и радости, которая сопровождает Масленицу.

Традиционные русские блины будут представлены для посетителей, а также будут проведены различные развлечения, включая выступления скоморохов и певцов. Казаки продемонстрируют свое мастерство в открывании бутылок шампанского с помощью сабли.

Организаторы уверены, что китайские гости будут впечатлены русской щедростью и размахом этого праздника. Это событие станет прекрасной возможностью для культурного обмена между Россией и Китаем, продолжая укреплять дружеские связи между двумя странами.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: РИА Новости